Auto-Abos als "Seismograf der Automobilbranche" - Report 2023 (FOTO)

Würzburg (ots) - Das Tesla Model Y stößt den VW Golf vom Thron. Elektrofahrzeuge

werden häufiger gebucht als Diesel. SUV sind die mit Abstand beliebteste

Fahrzeugkategorie, noch vor den Kleinwagen: Was nach dem Automarkt von

Übermorgen klingt, ist im Reich der Auto-Abos heute schon Realität. Die FAAREN

Group GmbH, ein internationales Softwareunternehmen für Auto-Abo-Lösungen,

beleuchtet mit ihrem Auto Abo Report 2023 die aktuelle Marktsituation.



Auto-Abos folgen dem Trend weg vom Besitz eines Fahrzeugs hin zum reinen Nutzen.

Gerade junge Zielgruppen fühlen sich von dieser sehr flexiblen und risikoarmen

Möglichkeit, individuelle Mobilität zu nutzen, angesprochen: FAAREN Group

ermittelte für 2022, dass 69,4 % der Abonnenten jünger als 45 Jahre waren.





30 % mehr Auto-Abos als 2021Der neue Vertriebskanal Auto-Abo wird für die Automobilbranche zunehmendwichtig. Laut CAR Institut betrug das Wachstum 2022 rund 30 % gegenüber demVorjahr. Julian Wolter, CSO von FAAREN Group geht trotz der allgemeinschwierigen Marktsituation davon aus, dass im Jahr 2025 rund 20 % derNeuwagenzulassungen als Auto-Abos Verwendung finden werden. Wolter: "VieleAutohändler betreiben bereits als Auto-Abo-Anbieter erfolgreich den neuenDistributionskanal, obwohl die Marktbedingungen aufgrund von Lieferengpässen beiNeuwagen und leergefegten Gebrauchtwagen-Plätzen alles andere als ideal sind".FAAREN Group CEO & Co-Founder Daniel Garnitz sieht in Auto-Abos gerade in Zeitengroßer Marktveränderungen und neuer Mobilitätserfordernisse Chancen auf Wachstumfür Automobilhandel und -hersteller. Garnitz betont: "Die kommenden Jahreentscheiden darüber, ob es den etablierten Marktteilnehmern gelingt, die sichgerade formierende individuelle Mobilität einer neuen Generation von Kunden fürsich zu erschließen und ihre spezifischen Bedürfnisse abzuholen".Die Zahlen und Fakten, die sich aus der Marktbetrachtung von FAAREN Group fürdas Jahr 2022 ergeben, sind eine wahre Fundgrube für die gesamteAutomobilwirtschaft. Erstmals konnten Trends und Entwicklungen im Vergleich zumVorjahr nachgezeichnet werden.Marktveränderungen sofort spürbarIm Vergleich zum Gesamtmarkt reagiert das noch junge Business der Auto-Abosbesonders sensibel auf Veränderungen am Markt und im Nutzerverhalten, weshalbFAAREN das Auto-Abo als eine Art "Seismograf der Automobilbranche" betrachtet.Die Hemmschwelle der Kunden beispielsweise, ein Elektroauto per Abo auf seineTauglichkeit für eigene Mobilitätsbedürfnisse "abzuklopfen", ist sehr gering. Daverwundert es nicht, dass der Anteil von E-Auto-Abonnenten 21,33 % beträgt, derNeuzulassungsanteil von BEV im deutschen Gesamtmarkt 2022 laut KBA aber nur 17,7