HEINEKEN KÜNDIGT F1 WELTMEISTER MAX VERSTAPPEN ALS NEUEN GLOBALEN 0.0-BOTSCHAFTER SOWIE EINE NEUE PARTNERSCHAFT MIT ORACLE RED BULL RACING AN

Heineken freut sich über die Partnerschaft mit dem Piloten von Oracle Red Bull Racing und niederländischen F1-Superstar Max Verstappen im Vorfeld einer weiteren außergewöhnlichen Rennsaison

im Vorfeld einer weiteren außergewöhnlichen Rennsaison Verstappen wird als offizieller Heineken 0.0-Botschafter für verantwortungsvollen Konsum werben

Die Partnerschaft, die zwei niederländische Ikonen zusammenbringt, zielt darauf ab, die nächste Generation von Fans durch eine Reihe von kreativen Aktivitäten, einschließlich einer aufregenden neuen Spielinitiative, zu begeistern: Player 0.0

Seit dem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 2016 wirbt Heineken mit Hilfe hochkarätiger Partnerschaften im Motorsport für ,,When You Drive Never Drink"

Heineken gibt ebenfalls die Partnerschaft mit Oracle Red Bull Racing bekannt, die zwei Innovatoren und Giganten des Sports zusammenbringt

AMSTERDAM, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Weniger als zwei Wochen vor dem Start der Saison 2023 in Bahrain hat der globale Partner der Formel 1 Heineken eine neue weltweite Partnerschaft mit dem niederländischen F1-Superstar Max Verstappen bekanntgegeben, die eine weitere außergewöhnliche Rennsaison verspricht.

Die Partnerschaft, die die Nummer eins der niederländischen Biere mit der Nummer eins der niederländischen Fahrer zusammenbringt, zielt darauf ab, die nächste Generation von Fans durch eine Reihe von kreativen und bedeutungsvollen Aktivitäten, die sich auf einen verantwortungsvollen Konsum konzentrieren, anzusprechen.

Den Anfang macht Player 0.0 - eine aufregende neue Gaming-Initiative, an der Heineken und Verstappen gemeinsam arbeiten, um ein neues virtuelles Rennerlebnis für Fans zu schaffen, das darin gipfelt, dass die Gewinner gegen einige der besten Fahrer der Welt antreten können.

Verstappen, der aktuelle Weltmeister, wurde ebenfalls als offizieller Botschafter von Heineken 0.0 bekanntgegeben, um durch eine Reihe von Sponsoring-Aktivitäten, einschließlich der laufenden Kampagne „When You Drive, Never Drink", ein verantwortungsbewusstes Trinkverhalten zu fördern.

Max Verstappen, aktueller F1-Weltmeister,sagte: „Da ich selbst aus den Niederlanden bin, ist es etwas ganz Besonderes, mit einer legendären niederländischen Marke wie Heineken zusammenzuarbeiten. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr zielstrebig bin und ich mir als Fahrer keine Fehler erlauben will. Aus diesem Grund freue ich mich, Teil der Kampagne ,,When You Drive, Never Drink" zu sein, um das Bewusstsein für verantwortungsvollen Alkoholkonsum zu schärfen. Und als begeisterter Spieler und leidenschaftlicher Sim Racer bin ich begeistert, eine Rolle bei der neuen Gaming-Initiative namens Player 0.0 zu spielen."