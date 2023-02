Die Rally im Deutschen Aktienindex ist übergeordnet trotz der Schwäche zum heutigen Wochenauftakt ungebrochen. Der Einstieg der Schnäppchenjäger am Freitag spiegelt die Zuversicht in eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wider.

Die Zinserwartungen haben sich nach den jüngsten Inflationsdaten weiter erhöht. Offenbar scheint davon aber auch der DAX zu profitieren, da mit weiteren Leitzinsanhebungen die Notenbanken implizit auch ihre Zuversicht in die Belastbarkeit der Konjunktur kommunizieren. Dennoch könnte es ein Fehler sein, als Anleger das Marktrisiko steigender Zinsen völlig zu ignorieren. Erweist sich die Inflation weiter als so hartnäckig, dürften die Leitzinsen in den USA noch über 5,5 Prozent angehoben werden müssen, um sie tatsächlich bekämpfen zu können. Dies würde den Geldmarkt relativ zu Aktien attraktiver werden lassen und die Waage könnte zu Lasten des ohnehin schon sehr gut gelaufenen Aktienmarktes kippen. Wir sehen bereits Auswirkungen im Appetit der Anleger auf Technologieaktien. Der Nasdaq 100 Index hat sich in der vergangenen Woche viel schlechter entwickelt als die Indizes der Blue-Chips und dividendenstarken Aktien.