DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schneider Electric nach einem Treffen mit Finanzchefin Hilary Maxson von 150 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Schneider profitiere von langfristigen Trendthemen wie Elektrifizierung, Energieeffizienz, Automatisierung und Digitalisierung, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern sei auf dem besten Weg, um aus eigener Kraft erneut ein zweistelliges Wachstum zu erzielen. Dies ebne den Weg für eine weitere Aufbewertung der Aktie./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 06:45 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 156,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m