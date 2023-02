Ohne Lithium keine Batterien! Die Knappheit des Rohstoffs leitet sich aus dem weltweit steigenden Bedarf für die Verwendung in der Elektromobilität, Smartphones und Tablets ab. Laut US Geological Survey (Mineral Commodities) vom Januar 2022 kommen 74 Prozent des weltweit produzierten Lithiums in Batterien zum Einsatz, 14 Prozent in der Keramik- und Glasfabrikation, der Rest entfällt auf Schmierstoffe, Metallpulver, Polymere und Luftaufbereitung. Wer vor dem Hintergrund der wachsenden Nachfrage und des Mangels an Alternativen von höheren Lithium-Preisen ausgeht, kann mit dem Open-End-Zertifikat mit der ISIN DE000DA0AAS6 auf eine positive Wertentwicklung des Best of Lithium Index setzen, der von Indexanbieter Solactive berechnet wird. Morgan Stanley quotiert das Zertifikat.

Fixer Basket von 9 Lithium-Produzenten weltweit