3.000 Euro Bonus erhalten Finanzexperte verrät, wie man das Geld an der Börse richtig anlegt (FOTO)

Zwickau (ots) - In den letzten Wochen haben Millionen Deutsche ihre Boni in Form

von Weihnachts- und Urlaubsgeld erhalten. Viele Arbeitnehmer konnten sich zudem

über einen steuerfreien Inflationsbonus freuen - damit haben nun noch mehr

Anleger die Chance, ihren privaten Vermögensaufbau weiter voranzutreiben.



"Gerade für Neueinsteiger ist jetzt die beste Zeit, um an der Börse zu

investieren. Sie sollten jedoch nicht vorschnell in ein beliebiges Produkt

einsteigen, sondern sich intensiv über die bestehenden Möglichkeiten informieren

- sonst verlieren sie das Geld schneller, als sie es anlegen können", sagt Jens

Rabe. Der Finanzprofi kann bereits mehr als 25 Jahre Erfahrung an der Börse

vorweisen und weiß, wie man 3.000 Euro möglichst sicher anlegt. Gerne verrät er

in diesem Gastbeitrag, wie Anleger maximale Gewinne aus ihren Bonuszahlungen

herausholen und worauf Neueinsteiger jetzt besonders achten sollten.