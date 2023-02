Aethertek stellt auf dem MWC 2023 die 5 G mmWave-Fähigkeiten vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Aethertek (https://www.aether-tek.com/) ,

ein führender Anbieter von 5 G-Millimeterwellen-Infrastruktur, stellt seine

hochmodernen Lösungen auf dem bevorstehenden MWC 2023 vor und unterstreicht, wie

die Marke die Frequenzfähigkeiten der 5 G-Konnektivität voranbringt.



"Aethertek bringt dieses Jahr tatsächlich die Velocity zum MWC. Unsere neuesten

Lösungen beschleunigen die Entwicklung der Frequency Range 2 mmWave-Technologie

und ermöglichen schnelle Konnektivität für jedermann, während sie gleichzeitig

die oberen Grenzen dessen, was 5 G leisten kann, verschieben", sagt Harry Wu,

COO von Aethertek.





Ein weltweit führendes Unternehmen von FR2 5 G mmWaveAls wichtiger Teil der 5 G-Lieferkette versorgt Aethertek eine wachsende Zahlvon Unternehmen mit Konnektivitätslösungen, die sich auf die Frequency Range 2(FR2) 5 G mmWave-Technologie konzentrieren. Der Vorteil des Unternehmens istklar durch sein umfassendes Sortiment an 5 G-Lösungen, angetrieben von seinemführenden mmWave Antenna-in-Module (AiM), zusammen mit seinen hochzuverlässigenTestlösungen und seinem produktionsorientierten Designansatz.Wegweisendes 5 G-mmWave-ZielMWC-Besucher können mehrere wichtige Produkte von Aethertek live erleben. DasAiM (https://www.aether-tek.com/5g-communication/aim/) verwandeltNiederfrequenz-Funkgeräte in ein FR2-mmWave 5G-capable -Gerät und löst dashäufige Problem des FR2 5 G -Signalverlusts durch Wände, Materialien und lebendeDinge mit Hilfe von beamforming und Strahllenkung.Der AiM eignet sich für den Einsatz in Innenräumen oder in halböffentlichenBereichen, wie z. B. Bahnhöfen, und ist eine ideale Lösung für dieTelekommunikationsbranche und Unternehmen, die ihre bestehende Ausrüstungaufrüsten müssen. Aethertek hat außerdem Pläne, die Größe des Moduls zureduzieren und den Stromverbrauch erheblich zu reduzieren, was sowohl Energieals auch Kosten spart.Grenzwerte testenWas Unternehmen und Labore in der Unterhaltungselektronik und Netzwerkindustrieangeht, so wird Aethertek's Up-Down Converter (UDCX) mmWave 5G over-the-air(OTA) -Tests nahtloser und effizienter machen. Der UDCX ermöglicht es Bauteilen,die Zwischenfrequenzen (IF) emittieren, auf die höheren mmWave Frequenzenauszudehnen, ohne sie durch teure mmWave-capable-Geräte zu ersetzen, was sie zueiner kostengünstigeren Option macht.Das integrierte GPS kann von Benutzern selbst kalibriert werden, und die beidenVarianten von 24-30 GHz (https://www.aether-tek.com/services/udc-2430/) und37-40 GHz (https://www.aether-tek.com/services/udc-3740/) werden angeboten, umunterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen.Die gesamte FR2-LösungUnd schließlich ermöglicht Aethertek's FR2 Open RAN Radio Unit(https://www.aether-tek.com/5g-communication/oru/) die höchsten Frequenzen von5G-Netzwerken, unter anderem mobile Datendienste, erweiterte Realität,Fahrzeug-zu-alles, fester drahtloser Zugang und Industrie 4,0. Unternehmen, dieein komplettes mmWave 5G-Privatnetz von Grund auf aufbauen wollen, werden vondiesem Gerät stark profitieren, da es einen reibungslosen Übergang zu einerneuen Ebene der Konnektivität gewährleistet.MWC Besucher können die innovativen Lösungen von Aethertek unter Booth #5E88erleben.Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.aether-tek.com/ oderhttps://www.linkedin.com/company/aethertek/Über Aethertek TechnologyAethertek Technology ist ein führender Anbieter von Hochfrequenzkonnektivitäts-und Elektroniktestlösungen und spielt eine entscheidende Rolle in der5G-Lieferkette als wichtiger Anbieter von 5G-Millimeterwellen-Antennen-in-Modul.Mit der fortschrittlichsten Technologie und den besten Integrationsfähigkeitenbeschleunigt das Unternehmen die Bereitstellung von mmWave und - durch dieSenkung der Schwelle für die Einführung privater 5G-Netzwerke und dieErmöglichung leistungsstarker 5G-Netzwerke für Unternehmen - ist bestrebt, allemit einer maximalen 5G-Kapazität und einem maximalen Durchsatz zu versorgen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2003811/Aethertek_Photo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/aethertek-stellt-auf-dem-mwc-2023-die-5-g-mmwave-fahigkeiten-vor-301748949.htmlPressekontakt:Perry Lin,Tel.: +886226582068,E-Mail: perrylin@aether-tek.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168628/5444983OTS: Aethertek technology co., Ltd.