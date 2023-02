Was können Anlegerinnen und Anleger in dieser Woche sonst noch erwarten? " Aktie der Woche "-Chefredakteur Lars Wißler mit einem Ausblick auf die achte Kalenderwoche in 2023:

"Diese Woche wird noch spannend. Die erste Hälfte wird voraussichtlich ruhig verlaufen. Montag ist in den USA Feiertag und die Börsen sind geschlossen. Am Mittwoch wird das Protokoll der Sitzung des Monetary Council der Federal Reserve (FOMC) eröffnet, das regulär achtmal im Jahr die künftige Geldpolitik diskutiert. Zwar bekamen wir einwandfreie Inflationsdaten aus Endverbrauchersicht am vergangenen Dienstag, aber die Daten für Produzenten am Donnerstag waren höher als erwartet und der Markt ließ prompt Vorsicht walten. Am Donnerstag werden noch einmal wichtige Daten zu Einkommen und Ausgaben veröffentlicht. Die Interpretation dieser Daten wird richtungsweisend sein", so Lars Wißler.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralradaktion