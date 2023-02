DAX pendelt um die 15.500er Marke

Feiertag in den USA, Rosenmontag hierzulande – die Frankfurter Börse dürfte es zum Start in die neue Handelswoche eher ruhig angehen lassen. Im Deutschen Aktienindex wirkt die 15.500er Marke wie ein Magnet, auch weil das Niveau aus charttechnischer Sicht eine ziemlich stabile Angelegenheit ist. Ausreißversuche nach oben sollten deshalb relativ schnell wieder abverkauft werden, während Korrekturen nach unten selbst bis zur Unterstützung bei 15.240 Punkten keine Gefahr für den übergeordneten Aufwärtstrend im DAX darstellen. Keine Überraschungen gab es auch, was die neue Zusammensetzung des Index angeht. Wie erwartet steigt die Commerzbank für Linde in die erste deutsche Börsenliga auf, am kommenden Montag ist es soweit.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Von Ruhe kann bei der Deutschen Post allerdings keine Rede sein. Die Belegschaft hatte zum Streik aufgerufen und Lohnerhöhungen von 15 Prozent gefordert. Nun scheinen sich die Fronten zu verhärten, denn das Unternehmen droht mit einer Auslagerung des Briefgeschäftes. Sollte dies wirklich passieren, wäre dies der erste Tribut für die hohe Inflation. Den Preis würden die Angestellten der Post zahlen, die entweder ihren Job verlieren oder vom neuen Arbeitgeber mit geringeren Löhnen abgefertigt werden. Die Entwicklung bei der Deutschen Post könnte auch wegweisend für andere Unternehmen sein, denen inflationsbedingte Lohn- und Gehaltserhöhungen noch bevorstehen.