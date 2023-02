Industrienationen setzen auf den Wasserstoffmotor (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Weltweit zeichnet sich der Durchbruch für die

umweltfreundliche Technologie ab - Europa droht den Anschluss zu verlieren -

Präsentation und Demonstration der Wasserstofftechnologie am 30. Juni 2023 in

Karlsruhe



Der globale Wettlauf um den Wasserstoffmotor ist in vollem Gange. Etablierte

Automobil- und Motorenproduzenten aus Japan, Südkorea, China, Indien und den USA

arbeiten - neben der Entwicklung von Batterie- und Brennstoffzellenantrieben -

mit Hochdruck am CO2 neutralen Wasserstoffmotor. Branchenexperten sprechen

bereits von einem "Boom der Wasserstofftechnologie". Ein Durchbruch für den

Wasserstoffmotor der Zukunft ist nach Erkenntnissen der Allianz Wasserstoffmotor

insbesondere bei Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und weiteren Schweranwendungen nur

noch eine Frage von wenigen Jahren. "Wir müssen jedoch aufpassen, dass wir in

Europa nicht den Anschluss verlieren", sagt Dr. Andreas Kufferath,

Vorstandsmitglied der Allianz Wasserstoffmotor.