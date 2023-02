Investment der neuen Generation - Wie Linden Concept neue Wege beschreitet (FOTO)

Berlin (ots) - Sein Geld sicher anzulegen, erscheint oft abschreckend, doch in

Zeiten niedriger Zinsen und hoher Inflation wird immer deutlicher, warum wir

unser Kapital anlegen müssen, anstatt es bei der Bank zu lassen. Dies haben

immer mehr Anleger erkannt und sind dazu übergegangen, ihr Geld zu investieren.

Erstaunlich ist, dass sich auf dem Markt der Finanzprodukte in den letzten 20

Jahren kaum etwas verändert hat. Anleger stehen weitestgehend vor den selben

Optionen wie früher: Kaufe ich eine Daimler Aktie oder doch lieber Tesla? Was

ist eigentlich mit BionTech? Vielleicht sollte ich in einen ETF investieren,

welcher mein Geld breit am Kapitalmarkt anlegt, damit das Risiko nicht allzu

groß ist. Wirklich neu ist daran allenfalls, dass dies mittlerweile bequem per

App möglich ist.



Große Chancen dank neuer Ideen