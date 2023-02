An der Börse konnte die Faurecia-Aktie ihre seit Oktober anhaltende Erholung fortsetzen. Der Kurs legte am Vormittag um bis zu sechs Prozent zu. Bis zum Mittag büßte der Kurs einen Teil seiner Gewinne ein; die Aktie gewann noch rund zwei Prozent auf 20,37 Euro. Damit konnte sich der Börsenwert seit Anfang Oktober wieder fast verdoppeln, nachdem es die Jahre davor stetig nach unten gegangen war.

Zum jetzigen Zeitpunkt erwarte das Unternehmen für 2023 ein Automobilvolumen auf dem Niveau des Vorjahres, sagte der Manager. Die Volumen in Europa dürften sich im ersten Halbjahr dank eines "sehr hohen" Auftragsbestands verbessern. Die Nachfrage in den USA habe sich zwar abgeschwächt, aber dank neuer Modelle dürfte die Produktion ihr Niveau von 2022 halten. Chancen sieht Koller in Asien. Chinas Situation habe sich verbessert. Das erste Quartal werde aber aufgrund der Covid-19-Auswirkungen und Neujahrsfeierlichkeiten nicht so gut ausfallen.

Für das laufende Jahr rechnet der Faurecia-Chef mit inflationsbedingten Kosten von 400 Millionen Euro. Das Unternehmen will 90 Prozent der zusätzlichen Kosten an die Kunden weiterreichen. Die Inflation könnte ihren Höhepunkt erreicht haben, sagte Koller. Die Preise für einige Rohstoffe würden wieder sinken.

Das Unternehmen erwarte im laufenden Jahr höhere Kosten aufgrund der Aufwendungen für Löhne und Energie, sagte Unternehmenschef Patrick Koller in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. 2022 hätten vor allem Preiserhöhungen bei Rohstoffen die Inflation angetrieben. Die starke Preissteigerung habe das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Milliarde Euro gekostet, davon habe Faurecia etwa 85 Prozent an Kunden weitergegeben.

NANTERRE (dpa-AFX) - Der französische Autozulieferer Faurecia hat im vergangenen Jahr den Mangel an Halbleitern und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs zu spüren bekommen. Zudem belasteten die Lockdowns in China das Geschäft, wie die Hella-Mutter am Montag in Nanterre mitteilte. Während die Erlöse vor allem dank des Zukaufs des deutschen Scheinwerfer-Spezialisten Hella kräftig zulegten, rutschte das Unternehmen nach Steuern aufgrund von Kosten für die Übernahme und Einmalaufwendungen für den Rückzug aus Russland in die Verlustzone. Operativ sah es aber besser aus.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer