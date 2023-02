Avaya – Schon wieder pleite...

Alleine der antiquiert klingende Name zeigt, wie lange es diese Sendung schon gibt – nämlich genau seit 24. August 1963, dem 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

Diese standen für TeleNorma, die Telefonbau und Normalzeit GmbH, die damit das erste Unternehmen war, das sich des Product Placements im deutschen Fernsehen bedient hat.

Dessen Ursprünge wiederum reichen bis ins Jahr 1899 zurück als man damit begann, private Telefon-Nebenstellen-Anlagen zu vermieten und zu warten. Das Besondere daran: Ein für die damalige Zeit revolutionäres Franchising-System ermöglichte steiles Wachstum ohne zusätzlichen Kapitalbedarf. Den Startschuss für die Expansion des privaten Telefongeschäfts gab übrigens die Reichspostverwaltung im Jahr 1900, indem sie das Verbot, Haustelefonanlagen ans Amt anzuschließen, aufhob.

Eine große Erfolgsgeschichte... die in dieser Woche ihr trauriges Ende gefunden hat!

Das amerikanische Kommunikations-Unternehmen Avaya beantragte bereits zum zweiten Mal innerhalb von 6 Jahren Gläubigerschutz gemäß Chapter 11 des U.S. Bankruptcy Codes. Mit anderen Worten: Die Firma ist schon wieder pleite!

Was das mit TeleNorma zu tun hat: Nun, die starke Präsenz von Avaya in Deutschland geht auf die Übernahme von Tenovis, der Nachfolgefirma von TeleNorma, zurück. Das war im Jahr 2004 und Bosch war der letzte deutsche Eigentümer. Selbst nachdem der Privat Equity-Investor Kohlberg Kravis Roberts & Co. (besser bekannt unter KKR) 40% der Mitarbeiter abgebaut hatte, beschäftigte Tenovis europaweit zu diesem Zeitpunkt immer noch 5.400 Mitarbeiter.

Avaya seinerseits war zu Anfang des Jahrtausends von der mittlerweile im Nokia-Konzern aufgegangenen Muttergesellschaft Lucent Technologies abgespalten worden. Wer viel auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, hat sicher schon gelegentlich die silbernen Fahrzeuge des Unternehmens mit dem großen roten Logo wahrgenommen.

Fakt ist: Die gesamte Telekommunikations-Branche ist seither quasi permanent großen Veränderungen unterworfen.

Der Fokus von Avaya liegt inzwischen ausschließlich auf Firmenkunden, denen man eine breite Palette aus Produkten und Lösungen in den Bereichen Contact Center, Hybrid Cloud sowie Communication & Collaboration anbietet.