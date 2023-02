Im übergeordneten Rahmen bildete sich Anfang 2022 eine abwärts gerichtete Sequenz aus, die ab 7. Juli 2022 in eine Seitwärtsrange überging. Diese Seitwärtsrange beim Kurs von Thyssen-Krupp wurde am 3. Januar 2023 von starkem Aufwärts-Momentum abgelöst. Die Angst der Marktteilnehmer vor schwächeren Zahlen für das erste Quartal 2022/23 führte danach bis zum Veröffentlichungszeitpunkt am 14. Februar 2023 zu einem kumulierten Kursverlust von knapp 17 Prozent in wenigen Handelstagen. Am Tag nach der Veröffentlichung war der Spuk vorbei und der Kurs hat sich bis dato wieder erholt. Neben der Verteidigung der Unterstützung bei 6,40 Euro spielte auch der optimistische Ausblick beim zu erwartenden Gewinn für das Gesamtjahr 2022/23 eine Rolle. Damit könnte auch der seit Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtstrend weiter fortgesetzt werden. Fällt im Zuge der optimistischen Kursentwicklung der Widerstand bei 7,38 Euro, sollte mittelfristig das gewichtige Niveau bei 9,24 Euro ins Visier genommen werden.

Thyssen-Krupp AG (Tageschart in Euro) Tendenz: