Mannheim (ots) -



- Entscheidend ist das Betriebsklima

- Großer Nachholbedarf bei Vereinbarkeit und Gehalt

- Wertschätzung wichtigstes Kriterium für Mitarbeitende



Führungskräfte erkennen, wie entscheidend die Bindung ihrer Mitarbeitenden ist,

wenn es am Arbeitsmarkt keinen adäquaten Ersatz mehr gibt. Denn die

Mitarbeitenden haben die freie Wahl zwischen vielen Arbeitgebern und die

emotionale Verbundenheit ist ausschlaggebend für das Bleiben oder Gehen. Das

sagt jeder zweite von 1.001 befragten Entscheiderinnen und Entscheidern des

aktuellen HR-Reports 2023 der Personalberatung Hays und des Instituts für

Beschäftigung und Employability (IBE).





Unternehmen müssen mehr für Vereinbarkeit tunWie bereits in den vorangegangenen Jahren spielt nach Meinung der Befragten dasgute Betriebsklima (82 Prozent) die wichtigste Rolle, wenn es darum geht,Mitarbeitende zu binden. Darüber hinaus sehen sie die Unternehmen bei derVerbesserung einer markt- und leistungsorientierten Entlohnung (70 Prozent)sowie bei einer verstärkten Förderung der Vereinbarkeit von Beruf undPrivatleben (52 Prozent) in der Pflicht. Das vieldiskutierte Thema FlexibleArbeitszeiten sehen ganze 57 Prozent hingegen bereits als umgesetzt.Mitarbeitende vermissen die Wertschätzung ihrer LeistungWenn es darum geht, die Mitarbeitenden zu binden, ist das Verhalten derFührungskräfte ebenfalls ein wichtiger Faktor. Nach Aussagen der Befragtenfühlen sich viele Beschäftigte von ihren Vorgesetzten noch zu wenig gesehen undihre Leistung wertgeschätzt. Daher erhielt der Punkt der Anerkennung fürLeistungen mit 73 Prozent die höchsten Zustimmungswerte. 54 Prozent beklagenaußerdem, dass sich die Führungskräfte nicht genügend Zeit für ihre Anliegennehmen.Auch in puncto Personalentwicklung stehen die Zeichen klar auf persönlichesWeiterkommen. 46 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass abwechslungsreicheAufgabenfelder bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Berufund Privatleben (45 Prozent) klar auf das Bindungskonto einzahlen. Wer seinenAngestellten ausreichend Zeit (62 Prozent) und praxisnahe Lernangebote (64Prozent) zur Verfügung stellt, wird mit Treue belohnt. Wobei dieLeistungsorientierung (61 Prozent) für die Befragten mehr zählt als die reineQualifikationsorientierung (36 Prozent).Zuviel Gießkannenprinzip, zu wenig individuelle KarriereperspektivenTrotz der verbreiteten Erkenntnis, dass die Mitarbeiterbindung etwas zutiefstIndividuelles ist, gibt knapp die Hälfte der Befragten an, keine individuellenMaßnahmen einzusetzen. 20 Prozent der Befragten setzt positionsabhängigeMaßnahmen ein. Andere persönliche Kriterien wie Alter, Lebensphase oder Dauerder Betriebszugehörigkeit spielen keine Rolle.Für die Mitarbeitenden sind individuelle Karriereperspektiven laut Report jedochwichtig. Wobei sich der Karrierebegriff nicht allein auf einen hierarchischenAufstieg bezieht. 48 Prozent der Befragten sehen die Gleichwertigkeit von Fach-,Projekt-, und Führungslaufbahnen als förderlich für die Mitarbeiterbindung. Mehrals die Hälfte spricht sich dafür aus (54 Prozent), dass die Karriereplanung dieindividuelle Lebensphase berücksichtigen sollte. Breite Zustimmung finden auchMaßnahmen, die Austausch und Miteinander fördern. Erst recht, wenn sie sich inkurzen Entscheidungswegen (53 Prozent) oder Handlungsspielräumen (47 Prozent)äußern."Mitarbeiterbindung ist ein kritischer Wert, der für den Erfolg von Unternehmenimmer wichtiger wird. Sie muss täglich gelebt werden und für die Mitarbeitendenspürbar sein. Wenn die Menschen eine immer größere Wahlfreiheit am Arbeitsmarkthaben, sollte die Mitarbeiterbindung zur Chefsache werden," so ChristophNiewerth, Hays COO DACH und Nordeuropa.Der komplette HR-Report kann hier heruntergeladen werden:http://www.hays.de/lp/hr-reportÜber den HR-ReportDer HR-Report ist eine jährlich durchgeführte Studienreihe der Hays AG und desInstituts für Beschäftigung und Employability IBE. Am HR-Report 2023 habeninsgesamt 1.001 Entscheiderinnen und Entscheider aus Deutschland (71 %),Österreich und der Schweiz (je 14 %) teilgenommen. Dabei kommt die Hälfte derBefragten (50 %) aus dem Dienstleistungsbereich, 32 Prozent stammen aus demIndustriesektor und 18 Prozent aus dem öffentlichen Sektor.