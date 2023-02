EUR/USD pendelt weiter zwischen 50er- und 10er-EMA

Diese bullische Tageskerze wird am heutigen Montag bisher kaum bestätigt. EUR/USD zeigt sich im bisherigen Handel nahezu unverändert im Bereich von 1,069 USD. Zu beachten ist dabei, dass in den USA am heutigen Montag der Feiertag Washington's Birthday stattfindet und die US-Börsen daher geschlossen bleiben. Der nächste reguläre Handelstag ist der morgige Dienstag, der 21.02.2023.

