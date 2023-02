Die Experten von Miningscout Research haben die kanadische Gold- und Silbergesellschaft Element79 (WKN A3E41D / CSE ELEM) unter die Lupe genommen und sehen trotz aller Risiken eines jungen Bergbaubetriebs für spekulative Anleger „Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer mittelfristigen Haltedauer“.



Ein Element79-Projekt in Peru; Quelle: Element79 Gold

Miningscout Research weist in seiner Betrachtung von Element79 darauf hin, dass die Gesellschaft selbst zwar noch vergleichsweise jung ist, das Management aber in der Vergangenheit bei großen Bergbauunternehmen seine Qualitäten bewiesen habe.

Man erklärt darüber hinaus, dass das in nur kurzer Zeit zusammengestellte Projektportfolio des Unternehmens – mehr als 20 Projekte – in der aktuellen Form für eine junge Gesellschaft wie Element79 nicht „beherrschbar“ sei. Deshalb begrüßen die Experten die Strategie des Managements, sich den besten vorhandenen Projekten zuzuwenden und diese voranzutreiben, während man gleichzeitig die Zukunft der restlichen Projekte offen lasse. Miningscout Research zufolge befinden sich alle Projekte in guter Lage, wurden günstig erworben und sollten deshalb in Zukunft Gelegenheit bieten, Profit zu erzielen. Diese wiederum, hieß es weiter, könnten für die Hauptprojekte genutzt werden.

Der Fokus auf das Projektes Maverick Springs, das bereits über eine Ressource von 3,7 Mio. Unzen Goldäquivalent verfügt, sowie die Akquisition der beiden Projekte in Peru für eine Produktionsaufnahme in absehbarer Zukunft zeugen nach Ansicht der Experten von der Weitsicht des Managements. Miningscout Research weist aber auch darauf hin, dass die geplanten Aktivitäten des Jahres 2023 noch weitere Finanzierungen nötig machen dürften.

Ein weiterer Faktor, den Interessierte auf jeden Fall beachten müssen, ist laut den Experten, dass für die Projekte in Peru ein noch offenes politisches Risiko durch die aktuell vorherrschenden Unruhen bestehe. Inwieweit das auch für kleine / junge Bergbaugesellschaften relevant sein wird, sei aktuell nicht absehbar. Anleger sollten dies daher genau verfolgen, so Miningscout Research.

Laut den Experten befindet sich Element79 Gold zwar noch in einer frühen Entwicklungsphase, doch ist ihrer Ansicht nach die Grundlage für „einen kontinuierlichen Wertaufbau“ durch das breite und international aufgestellte Portfolio gelegt. Für risikobereiten Investoren mit einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren könne Element79 Gold eine ertragreiche Zukunft darstellen. Insbesondere in Zeiten, in denen Minenaktien kursmäßig unterbewertet sind, könnten sich daraus gute Gewinne ergeben, so Miningscout Research. Trotz aller Risiken würden deshalb insgesamt die bisher dargestellten Vorzüge überwiegen.

Den vollständigen Report gibt es hier:

Research Report (Initial Coverage) – Element79 Gold Corp.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element79 Gold Corp. halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.