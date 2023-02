Hybrid Sales Warum hybride Vertriebsmodelle die Zukunft sind (FOTO)

Münster (ots) - Als Geschäftsführer der RWKMP(R) Unternehmensberatung steht

Sascha Röwekamp Autohäusern mit Rat und Tat bei der Transformation vom reinen

Ladengeschäft zum Vertrieb der Zukunft zur Seite. Dabei setzt er auf einen

ganzheitlichen Ansatz, der auf den Stärken des lokalen Handels aufbaut und diese

in hybride Vertriebskonzepte einbindet.



Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist das Thema Digitalisierung in aller

Munde. Sämtliche Wirtschaftszweige stellen sich zunehmend auf digitale

Geschäftsmodelle ein. Indes fürchten lokale Händler, auf lange Sicht durch

digitale Angebote verdrängt zu werden. "Die Art, wie Menschen ihren Bedürfnissen

nachkommen, hat sich durch die Digitalisierung nachhaltig gewandelt", räumt auch

Sascha Röwekamp, Geschäftsführer der RWKMP(R) Unternehmensberatung, ein. "Die

Bedürfnisse selbst sind aber dieselben geblieben, die Maslow vor 80 Jahren in

seiner Bedürfnispyramide beschrieben hat. Es gilt also, den Komfort digitaler

Angebote mit der Menschlichkeit des direkten Kontakts im Laden zu kombinieren."