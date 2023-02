Die Opec+ könne jederzeit ihre Förderung anpassen, falls sich die Bedingungen änderten, sagte der Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman, am Montag in Riad. "Wir sind flexibel genug, um die Opec-Entscheidungen anzupassen." Man orientiere sich an technischen Studien, die das Marktgleichgewicht analysierten.

Im bisherigen Jahresverlauf tun sich die Erdölpreise schwer, eine klare Richtung einzuschlagen. Sie bewegen sich bei volatilem Handel in einer Spanne von etwa zehn Dollar. Auf der Nachfrageseite besteht einerseits die Erwartung einer konjunkturellen Beschleunigung in China. Andererseits dämpfen die Zentralbanken mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation, der steigende Zinsen mit sich bringt, die Nachfrageerwartungen.

Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83,67 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 60 Cent auf 76,94 Dollar.

Mit Beginn des Krieges in der Ukraine ist der Ölpreis in die Höhe geschnellt. Auch wenn sich die Ölpreisrallye zuletzt abgeschwächt hat, rechnen die Goldmänner mit weiter steigenden Ölpreisen. Was ist da los?

