London (ots/PRNewswire) - Als Leitfaden für Organisationen und

IT-Entscheidungsträger skizziert der Trends Report von Insight fünf

Technologiethemen, die für 2023 zu beachten sind



Insight Enterprises (https://de.insight.com/) (NASDAQ:NSIT), ein

Fortune-500-Lösungsintegrator, der Unternehmen bei der Beschleunigung ihrer

digitalen Reise unterstützt, veröffentlichte heute seinen Trend Report

(https://de.insight.com/tr-gateway) , der fünf Technologietrends aufzeigt, die

Insight-Experten für 2023 auf die Geschäftsstrategie prognostizieren. Der

Bericht hebt Themen wie Vereinfachung, Cybersicherheit, Mitarbeiterentwicklung,

Automatisierung und KI sowie Superapps als Trends hervor, die für

Entscheidungsträger in Unternehmen und IT im Jahr 2023 von entscheidender

Bedeutung sein werden.





Automatisierung & KIDie jüngste Verbreitung KI-gestützter großer Sprachen verändert die Art undWeise, wie wir im Internet surfen. KI-Automatisierung ist ein wichtiger Trend,der von Insight-Experten hervorgehoben wird, die sich mit den Auswirkungenbeschäftigen, die KI auf den Alltag und auf Organisationen haben könnte. Darüberhinaus diskutieren Experten das Potenzial der Automatisierung, um dieBenutzererfahrung zu verbessern, und wie Organisationen Automatisierung undmenschliche Fähigkeiten in Einklang bringen können. Wir befinden uns in einerneuen Ära der Interpretation von Daten durch den Einsatz innovativerAutomatisierung. Insight betrachtet die Entwicklung des Data Warehouse im Jahr2023 beim Abbau von Datensilos und hebt Datenautomatisierung undLagerautomatisierung als Schlüsselbereiche des Wachstums für 2023 hervor.CybersecurityDie Komplexität der Cybersicherheit ist ein weiterer Trend, der für 2023deutlich wird. Experten von Insight richten den Blick auf die zukünftigenBedrohungen, mit denen eine Organisation konfrontiert ist, und diskutieren überden Aufstieg von Zombie-APIs, Supply-Chain-Sicherheit, Ransomware als Serviceund darüber, wie sich Organisationen auf diese wachsenden Bedrohungenvorbereiten sollten und können.SuperappsLaut Experten von Insight sind Superapps ein wichtiger Technologietrend, der2023 berücksichtigt werden muss, um die Zusammenarbeit zu verbessern und dieUnternehmensleistung zu verbessern. Obwohl Superapps kein neues Konzept sind,beschreibt der Bericht, wie die Einführung neuer Technologien wie desMetaversums das Potenzial hat, das Aussehen von Superapps in Zukunft zuverändern.VereinfachungInsight prognostiziert die Vereinfachung als zentralen Tech-Trend für 2023 undbetrachtet die Bedeutung, die es für Unternehmen hat, funktionsübergreifend zu