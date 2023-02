WARBURG RESEARCH stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Ströer vor Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Spezialist für Außenwerbung dürfte im vierten Quartal etwas geschwächelt, die durchschnittlichen Markterwartungen für 2022 jedoch erreicht haben, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2023 rechnet er mit einem moderaten Gewinnanstieg./edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2023 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 51,85EUR gehandelt.