FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag in weitgehend ruhigem Handel kaum von der Stelle bewegt. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0685 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0625 Dollar festgesetzt.

Der Wochenauftakt am Devisenmarkt verlief damit ruhig. Konjunkturdaten stehen am Montag nur wenige auf dem Programm: In der Eurozone werden am Nachmittag Zahlen zur Verbraucherstimmung erwartet, die an den Märkten in der Regel aber nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe.