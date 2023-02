Des solutions de pesage innovantes METTLER TOLEDO à l'EuroShop 2023 (FOTO)

Gießen/Düsseldorf (ots) - METTLER TOLEDO, l'un des leaders du marché des

solutions de vente au détail, présentera ses tout derniers produits et services

à l'EuroShop 2023 (hall 6 - stand A45), le plus grand salon professionnel du

monde dédié au commerce de détail. Du 26 février au 2 mars, les leaders du

secteur, experts et clients du monde entier se réuniront pour découvrir les

dernières tendances et innovations de la vente au détail.



Sur le stand de METTLER TOLEDO, les visiteurs auront la possibilité d'en

apprendre davantage sur les dernières solutions en matière d'optimisation des

processus pour les clients et les utilisateurs, de durabilité, de protection des

investissements, d'encaissement moderne, de sécurité informatique et de gestion

informatique efficace.





Dans le domaine de l' optimisation des processus pour les clients et lesexploitants , METTLER TOLEDO présente des techniques de pesage innovantes quinon seulement simplifient et raccourcissent les processus opérationnels, maisrenforcent également la satisfaction des clients et réduisent les tempsd'attente aux caisses. À l'EuroShop 2023, les visiteurs découvriront parailleurs des systèmes de pesage pour les supermarchés et hypermarchés, quiouvrent la voie à des processus de vente plus rapides grâce à une identificationautomatique des articles.La durabilité fait partie des priorités de METTLER TOLEDO : les solutions del'entreprise comprennent des fonctions d'économie d'énergie ainsi qu'unemodularité répondant aux besoins de mise à niveau et de maintenance. Àl'EuroShop 2023, METTLER TOLEDO présentera également des solutions de pesagequi, en produisant peu de déchets, minimisent l'empreinte carbone et laconsommation de matériaux - et aident les clients à n'acheter que ce dont ilsont réellement besoin.La protection des investissements occupe une place clé dans le programme deMETTLER TOLEDO. Les solutions permettent une actualisation modulaire, de sorteque les clients peuvent adapter en souplesse leur équipement de pesage basé surPC, tout au long de son cycle de vie, aux exigences variables des applications.Dans le domaine des systèmes d'encaissement modernes , METTLER TOLEDO proposedes solutions qui prennent en charge la toute dernière génération de scanners,disposent d'une technologie d'identification des fruits et légumes et rendentpossible un étiquetage à la demande dans la zone de libre-service. Ces systèmespermettent en outre l'auto-encaissement (caisses libre-service) ainsi que leself-scanning via smartphone et accélèrent ainsi les checkouts classiques et lesself-checkouts.Pour une sécurité informatique élevée, les applications et les offresd'entretien de logiciels sont dotées de nombreuses fonctions de sécurité desorte à minimiser la vulnérabilité. Elles permettent de détecter les menaces àtemps et de corriger rapidement les points faibles.Le programme de METTLER TOLEDO comprend également des solutions pour une gestioninformatique efficace, comme uneplateforme modulaire de gestion des données etdes solutions d'intégration modernes et efficaces. Les solutions de gestioninformatique de METTLER TOLEDO permettent aux clients de surveiller tous leurssystèmes de pesage intégrés et ainsi de réduire les interruptions de servicegrâce à une maintenance à distance simple et rapide.Pour plus d'informations sur les solutions de pesage de METTLER TOLEDO,n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur notre stand A45, hall 6, àl'EuroShop 2023.À propos de METTLER TOLEDOMETTLER TOLEDO est l'un des principaux fournisseurs au monde d'instruments deprécision. L'entreprise est le plus grand fabricant et distributeur mondial desystèmes de pesage pour l'utilisation en laboratoire, dans l'industrie et dansle commerce alimentaire de détail. METTLER TOLEDO compte également parmi lestrois plus grands fournisseurs d'instruments d'analyse connexes et constitue unacteur majeur dans la fourniture de systèmes automatisés utilisés dans larecherche et le développement de médicaments et de composés chimiques.L'entreprise est de plus le plus grand fabricant et distributeur mondial desystèmes de détection de métaux et d'autres systèmes d'inspection finale pour laproduction et le conditionnement. Pour plus d'informations sur METTLER TOLEDO,veuillez consulter le site http://www.mt.com/retail .Contact:METTLER TOLEDOCoralie Ibazizen18/20 avenue de la Pépinière78220 ViroflayE-mail: mailto:Coralie.IBAZIZEN@mt.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/112526/5445162OTS: METTLER TOLEDO Retail