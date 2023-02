Icelandic neobank indó entscheidet sich für Lucinity zur modernen Prävention von Kriminalität im Finanzbereich

Reykjavik, Island (ots/PRNewswire) - indó (https://www.indo.is/) , eine

isländische moderne Neobank im Mobile-First-Bereich, hat Lucinity (https://www.l

ucinity.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=PR-202

3-01-Indo&utm_id=PR-2023-01-Indo) als ihre Software zur Sicherstellung der

Einhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche ausgewählt,

einschließlich seiner Transaktionsüberwachungs- und Case-Manager-Lösungen.



Gegründet im Jahr 2018, ist indo die erste Neobank, die in Island tätig ist. Sie

wurde erschaffen, um das Vertrauen in das Bankensystem wiederherzustellen, indem

sie gegenüber Kunden offen und transparent darlegt, wie ihr Geld verwendet wird.

Das Unternehmen erhielt seine isländische Banklizenz im Februar 2022. Es war die

erste neue Lizenz, die in dem Land seit mehr als 30 Jahren ausgestellt wurde.

Die Bank zielt darauf ab, vom hoch digitalisierten Bankenmarkt des Landes zu

profitieren, wo 95 % der Bevölkerung eine elektronische Identifikation,

Banking-Apps oder digitale Währungen verwenden. Das Unternehmen möchte den

Erfolg und das signifikante internationale Wachstum von konkurrierenden Banken

im Vereinigten Königreich und Skandinavien nachahmen.