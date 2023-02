Erfolgreicher Vollzug der Übernahme durch EQT deutet sich an - Wettbewerbshüter dürften demnächst ebenfalls Freigabe erteilen

va-Q-tec hat am Freitag darüber informiert, dass EQT nach Ablauf der ersten Annahmefrist am 16. Februar über knapp 70% der Stimmrechte verfügte und somit die erste wesentliche Bedingung für den Vollzug des Übernahmeangebots erfüllt ist. Der Vollzug weiterer relevanter Angebotsbedingungen, wie insb. die Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden, dürfte bis Ende März erfolgen. Der Transaktionsprozess inkl. Delisting ist u.E. demnach voraussichtlich im Laufe des dritten Quartals abgeschlossen.



Erste wesentliche Angebotsbedingung erfüllt: Mit offizieller Bekanntmachung vom 16. Februar sind 69,77% aller Stimmrechte der va-Q-tec AG dem EQT-Investmentvehikel (Fahrenheit AcquiCo) angedient worden, was ein deutliches Übertreffen der Mindestannahmequote von 62,5% darstellt. Inzwischen dürften weitere Aktionäre ihre Anteile angedient haben, sodass die Zustimmungsrate nun über 70% betragen sollte. Darüber hinaus wurden von EQT drei weitere Bedingungen festgeschrieben, die nach der Bekanntmachung ebenfalls als erfüllt gelten ("Keine Kapital-, Finanz- oder Strukturmaßnahmen", "Keine Aufhebung der Kapitalerhöhungsbeschlüsse", "Kein Insolvenzverfahren"). Als letzte wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion ist nunmehr die Freigabe durch die Kartellämter ausstehend.



Zusage dürfte bis Ende März erteilt werden: va-Q-tec geht von einer Zusage ohne weiterführende Untersuchung der Behörden aus. Diesen ist in berechtigten Fällen eine Prüfungsfrist von insgesamt fünf (BWB) bzw. sechs (BKartA) Monaten im Rahmen eines sog. Hauptprüfverfahrens gestattet. Durch den Zusammenschluss von Envirotainer wird sich u.E. die Wettbewerbskonzentration für Lösungen der TempChain jedoch nicht signifikant verändern, sodass wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht von weitergehenden Prüfungen ausgehen. In Deutschland bspw. kam es im Jahr 2020 bei 1.230 Entscheidungen nur zu insgesamt neun Hauptprüfverfahren. Keines untersagte die jeweilige Fusion.



Nächste Schritte und Zeitplan: Den verbleibenden Aktionären wird die Möglichkeit zur Angebotsannahme bis zum 07. März eingeräumt. Zeitgleich soll die Einreichung aller relevanten Unterlagen zur Sachverhaltsprüfung bei BWB und BKartA, deren Abschluss für Ende März avisiert wird, erfolgen. Nach Freigabe dürften die notwendigen gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse (Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag) für die zukünftige Unternehmensstruktur und ein Delisting va-Q-tecs auf der diesjährigen HV im Juni getroffen werden. Gemäß der erfolgten Meldung gehen die beteiligten Parteien von einem erfolgreichen Transaktionsabschluss bis Mitte 2023 aus. Sofern wider Erwarten intensivierte Nachforschungen von offizieller Stelle notwendig werden, dürfte sich die Freigabe bis spätestens Ende November 2023 verzögern.



Fazit: Mit der erfüllten Mindestannahmeschwelle nimmt va-Q-tec die erste Hürde im Übernahmeprozess mit EQT. Die Unsicherheit hinsichtlich des erfolgreichen Transaktionsabschlusses reduziert sich dementsprechend weiter. Folglich raten wir trotz eines bewertungstechnischen Upsides von 17% weiterhin zum Verkauf der Aktie.







