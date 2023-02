Vor 20 Jahren wurde das weltweit erste Seniorenhandy vorgestellt

Linz/Frankfurt (ots) - Erfinder emporia kommt aus Österreich und hat bis heute

16 Millionen Smartphones und Tastenhandys für ältere Menschen verkauft.



Es war eine kleine Sensation, Ende Februar 2003 in Cannes. Das kleine Linzer

Unternehmen emporia Telecom reist zum 3GSM World Congress (heute: MWC in

Barcelona) an die Côte d'Azur an. Im Gepäck: Ein kleines Handy mit großen

Tasten, Notrufknopf und einem Klingelton, der plärrt wie ein Baby - das weltweit

erste Seniorenhandy war geboren.