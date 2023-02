In der letzten technischen Besprechung vom 13. Februar 2023: „ Hensoldt: Rekordstände im Visier “ wurde nach Beendigung eines mehrmonatigen Abwärtstrends zwischen März letzten Jahres und Anfang dieses Jahres durch einen Kursanstieg über 23,00 Euro auf einen Trendwechsel hingewiesen, in einem ersten Schritt ging es auf 27,00 Euro hoch, anschließend wurde ein Rücklauf an die Rekordstände aus Anfang 2022 bei 30,25 Euro favorisiert. Zwar hat die Aktie dieses Ziel noch nicht endgültig erreicht, geht aber mit großen Schritten auf dieses Niveau zu. Auf jeden Fall sollten bereits investierte Anleger ihre Long-Positionen nun enger absichern, aber auch Gewinnmitnahmen kommen recht bald in Spiel.

Um von einem Anstieg an 30,25 Euro in der Hensoldt-Aktie überdurchschnittlich zu profitieren, bedarf es eines stark gehebelten Investments. Vorrangig richtet sich diese technische Besprechung an bereits investierte Anleger, die ihre Stopps nun auf ein Niveau um 27,70 Euro gemessen am Basiswert anheben können. Im Bereich der Vorgängerhochs aus Anfang 2022 ist auf jeden Fall mit erhöhter Volatilität und Gewinnmitnahmen zu rechnen. An dieser Stelle müsste dann eine erneute Auswertung stattfinden, um den Kursverlauf entsprechend für die nächsten Investments zu interpretieren.

Hensoldt AG (Tageschart in Euro) Tendenz: