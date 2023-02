BERNSTEIN RESEARCH stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis vor Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie damit, dass eine starke Preisgebung ein schwaches Absatzvolumen und höhere industrielle Kosten überlagert hat. Alle Augen dürften aber auf den 2023er Ausblick des Autokonzerns gerichtet sein./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2023 / 23:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2023 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 16,16EUR gehandelt.