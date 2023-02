Nachdem Deere bei 283,81 US-Dollar im Sommer letzten Jahres einen vorläufigen Tiefpunkt markiert hatte, sprang die Akte wieder an und holte nahezu im selben Tempo die vorausgegangenen Verluste wieder auf. In der Spitze erreichte das Papier gegen Ende November wieder seine Vorgängerhochs aus dem Frühjahr um 446,76 US-Dollar. Seitdem konsolidiert das Papier talwärts, macht aber den Anschein einer bullischen Flagge. Aus dieser könnte sich Deere nun versuchen zu befreien und ein Folgekaufsignal zu etablieren.

Bullische Flagge

Sollte eine Auflösung der mutmaßlich bullischen Flagge durch einen Kurssprung über 440,00 US-Dollar gelingen, würden rasche Zugewinne zunächst an die Jahreshochs aus 2022 bei 448,40 US-Dollar wahrscheinlich werden. Ein Wochenschlusskurs darüber könnte sogar eine dritte große Kaufwelle lostreten und Kursgewinne an 486,10 US-Dollar erlaubt zu vollziehen. Nur ein Bruch der Horizontalunterstützung um 402,00 US-Dollar würde das Papier signifikant schwächen und Abschläge auf den EMA 200 bei 391,54 US-Dollar forcieren. Aber erst darunter dürfte Deere in gänzlich bärisches Fahrwasser geraten.