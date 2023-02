(In der Meldung vom 20.02.2023 um 14.17 Uhr wurde die Überschrift angepasst. Im Leadsatz wurde eingefügt "mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen")

HAMBURG (dpa-AFX) - Nach 28 Jahren wird es wieder eine nächtliche direkte Bahnverbindung zwischen Hamburg und Stockholm mit Sitz-, Liege- und Schlafwagen geben. Der erste Zug der neuen europäischen Nachtzug-Verbindung wird am Montagabend von Hamburg-Altona nach Stockholm-Central fahren, wie das schwedische Bahnunternehmen SJ mitteilte. Von da an verkehre die Verbindung sieben Mal pro Woche in beide Richtungen. Die Fahrtzeit solle zwölf Stunden dauern. Eine enstprechende Verbindung gab es bereits seit vergangenem Jahr, allerdings bisher nicht mit allen Wagentypen.