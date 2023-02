Haufe Group unterstützt D21-Digital-Index 2022/2023

Freiburg (ots) - Das jährliche Lagebild zur Digitalen Gesellschaft gibt

aufschlussreiche Erkenntnisse zum digitalen Wandel. Dabei unterstreicht der

Index auch in diesem Jahr zentrale Themen- und Handlungsfelder der Haufe Group.



Wie steht es um die Digitalisierung in Deutschland und wie gut stellt sich

unsere Gesellschaft den Herausforderungen des digitalen Wandels? Diesen Fragen

geht der D21 Digital Index bereits seit 2013 jährlich nach. Im Fokus der

diesjährigen Studie: Digitale Teilhabe der Menschen und ihre Resilienz im

digitalen Wandel, digitale Wertschöpfung, unterschiedliche Auffassungen zum

Einfluss der Digitalisierung auf Demokratie sowie die Wechselwirkungen mit dem

grünen Wandel.





Die Haufe Group unterstützt die Studie der Initiative D21, durchgeführt vonKantar und unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für Wirtschaft undKlimaschutz Robert Habeck, und setzt sich damit für eine verantwortungsvolle,chancenorientierte und nachhaltige Gestaltung der digitalen Transformation ein.Diese muss aktiv gestaltet werden, möglichst vielen Menschen Zugang verschaffen,Chancen aufzeigen und Teilhabe sicherstellen. "Wir verstehen die digitaleTransformation als Chance für Menschen und Unternehmen und wollen unseren Teildazu beitragen, diese aktiv zu gestalten. Der Digitalindex bietet wichtigeErkenntnisse zu entsprechenden Handlungsfeldern und notwendigen Lösungsansätzen"betont Birte Hackenjos, CEO der Haufe Group. "Dadurch können wir noch besserverstehen, wo und wie wir als Unternehmen und Arbeitgeber verantwortungsvoll undnachhaltig wirken können."Die gute Nachricht: Für die große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist dieDigitalisierung fester Bestandteil des eigenen Lebens. Mehr als die Hälfte derBürger:innen (55 Prozent) gehört zur Digitalen Mitte, die gut im digitalenWandel mithalten kann, 30 Prozent sogar zu den Digitalen Profis. Zudem verfügen64 Prozent der Bürger:innen laut des Index über wichtige und für den digitalenWandel notwendige Resilienzfaktoren. Beim Einfluss der Digitalisierung ist sichdie Bevölkerung derweil uneins: 56 Prozent glauben, dass sich dieDigitalisierung eher positiv auf die Demokratie auswirkt. Jede:r Vierte hingegenglaubt eher an einen negativen Effekt. Desinformation wird in diesemZusammenhang von 64 Prozent als eines der größten Risiken für die Demokratiebenannt.Besonders auffällig im Bereich Digitale Wertschöpfung: Berufstätigeunterschätzen nach wie vor die Auswirkungen des digitalen Wandels auf unsere