Angel Yeast kündigt Pläne zur Verstärkung der Liefer- und Innovationskapazitäten als Reaktion auf die steigende weltweite Nachfrage nach Hefe an

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Yichang, China (ots/PRNewswire) - Die steigende Nachfrage nach Produkten aufHefebasis in den letzten Jahren kündigt ein stetiges Wachstum des Marktes in derZukunft an, was auch neue Herausforderungen mit sich bringt, die von denHerstellern verlangen, Innovationen voranzutreiben und die Produktion undtechnologische Entwicklung zu beschleunigen, um die sich entwickelndenBedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. Dies ist die Schlussfolgerung des jüngstenBerichts "Trends in Yeast and Yeast Products" von Innova Market Insights, derdie Trends und das Potenzial des Marktes für Hefe sowie die Veränderungen, diefür die Akteure der Branche notwendig sind, um im Wettbewerb die Nase vorn zuhaben, aufzeigt.Geleitet von den neuesten Kundenerkenntnissen und angetrieben von seinem Ziel,gesunde und nachhaltige Hefeprodukte für globale Kunden anzubieten, gab AngelYeast (https://en.angelyeast.com/) (SH600298), der weltweit führende Herstellervon Hefe, seine Markenentwicklungsstrategie für 2023 bekannt, die daraufausgerichtet ist, die Probleme des Marktes anzugehen und innovative Lösungendurch strategische Investitionen und Partnerschaften zu liefern, die es demUnternehmen ermöglichen, seine Liefer- , Forschungs- und Entwicklungskapazitätenzu erweitern. Angel hat sich das Ziel gesetzt, die Haushalte weltweit sowie dieglobale F&E-Branche mit Hefe in Premiumqualität zu versorgen, damit die Kundendurch den außergewöhnlichen Geschmack, das Aroma und den Nährwert der Produktevon Angel ihre Mahlzeiten und ihre tägliche Nahrung mit mehr Lebensqualitätgenießen können.Laut der Studie wird das schnelle Wachstum des Hefemarktes durch die Rolle derHefe in Lebensmitteln und Getränken als Geschmacks- und Nährstoffverstärkervorangetrieben. Der Einsatz von Hefe in der Entwicklung neuer Produkte hatzwischen 2018 und 2022 in allen Regionen zugenommen.Westeuropa ist in Bezug auf den Einsatz traditioneller Hefe bei der Entwicklungneuer Produkte noch immer führend, während die Verwendung von Hefeextrakten inAsien über dem globalen Durchschnitt liegt. Westeuropa ist auch weiterhinführend im Hinblick auf die Innovation und Entwicklung von Bier. Auf die Regionentfällt fast die Hälfte der neuen Alkoholprodukte auf Hefebasis. Mit derNachfrage Schritt zu halten, um die Marktchancen zu nutzen, ist eine großeHerausforderung. Das bedeutet, dass Unternehmen ihre Hefe-Produktionskapazitätenverbessern müssen und gleichzeitig agile und robuste Lieferketten aufbauenmüssen, die sich an das Marktwachstum anpassen.