Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion ist gegen das Vorhaben der Deutschen Post, manche Briefe schneller zu versenden als andere. "Dass die Deutsche Post gerade jetzt mit dem Vorschlag eines Aufpreises für die schnellere Briefzustellung um die Ecke kommt, halte ich für wenig sinnvoll", sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der Union, Julia Klöckner, den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" (Dienstagsausgaben).Wichtiger sei es, dass die Post alle Maßnahmen ergreift, damit Briefe in Deutschland rechtzeitig und zuverlässig ankommen, so die frühere Landwirtschaftsministerin. "Die Beschwerden über verspätete oder gar nicht angekommene Briefe haben zuletzt massiv zugenommen", sagte Klöckner weiter. Politiker würden in Wahlkreisen verstärkt mit den Zustellproblemen der Post konfrontiert."Wenn Briefe mit Aufpreis schneller befördert werden, bedeutet das bei anhaltenden Zustellproblemen doch im Umkehrschluss, dass Briefe ohne Aufpreis noch länger unterwegs sein könnten", fürchtet sie. Schon heute würden Postkunden die Form des Prio-Briefes oder des Einschreibens wählen, damit Briefe schneller und sicherer ankommen. Die Deutsche Post müsse den Zustellproblemen deswegen jetzt mit einer "Qualitätsoffensive" begegnen.