Hier sind einige der bekanntesten KI-ETFs:

iShares Robotics and Artificial Intelligence ETF (Ticker: IRBO) - Dieser ETF investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Robotik und künstliche Intelligenz tätig sind.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Ticker: BOTZ) - Dieser ETF konzentriert sich auf Unternehmen, die auf Roboter und künstliche Intelligenz spezialisiert sind, einschließlich Halbleiterherstellern, Sensor- und Aktorherstellern und Cloud-Computing-Unternehmen.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (Ticker: ROBT) - Dieser ETF investiert in Unternehmen, die in den Bereichen künstliche Intelligenz und Robotik tätig sind.

WisdomTree Artificial Intelligence ETF (Ticker: AIQ) - Dieser ETF folgt einem Index, der auf KI-Unternehmen ausgerichtet ist, die sowohl eine hohe Innovationskraft als auch finanzielle Stabilität aufweisen."