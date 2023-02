EW8.X-230 von Shanghai Electric von Wind Power Monthly als eine der Top-10-Offshore-Turbinen des Jahres 2022 ausgezeichnet

SHANGHAI, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric hat bekannt gegeben, dass der Windturbinengenerator EW8.X-230 des Unternehmens zu den Top-10-Offshore-Turbinen des Jahres 2022 gehört. Dies geht aus dem jüngsten Bericht von Wind Power Monthly hervor, einer führenden internationalen Publikation im Bereich der Windindustrie. Die Auszeichnung erfolgte, nachdem der EW8.X-230 von Shanghai Electric, die auf der Poseidon-Plattform basierende Offshore-Turbine der nächsten Generation des Unternehmens, im September 2022 von den Top-50-Turbinenherstellern Chinas als eines der innovativsten Produkte ausgezeichnet worden war.

Die von der Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd. entwickelte EW8.5-230 ist die neueste halbdirekt angetriebene Windturbine des Unternehmens und ist auf Chinas Küstengebiete mit mittleren und niedrigen Windgeschwindigkeiten ausgerichtet. Der Generator ist mit 100 Meter langen Kohlefaserblättern und intelligenter Sensor-Roller-Technologie ausgestattet und bietet einen digitalisierten Entwurf, eine digitalisierte Produktion und einen digitalisierten Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Das neuartige LeapX-Steuerungssystem reduziert die Betriebslast des Generators und stellt eine intelligente Verbindung mit dem Fengyun-System (iWind) von Shanghai Electric her.