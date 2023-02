LITEON stellt auf dem MWC'23 in Barcelona innovative private Netzwerklösungen für 5G und darüber hinaus vor.

TAIPEH, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- LITEON Technology (2301-tw) kündigte an, dass es auf dem MWC'23 seine Stärken bei fortschrittlichen 5G- und Netzwerklösungen demonstrieren wird. LITEON hat die Initiative ergriffen und eine Reihe von 5G-Produkten entwickelt, darunter All-in-One Small Cell, split7.2 O-RU, split2 O-RDU und RIC-Plattform. Diese Lösungen unterstützen die relativ entscheidende und zentrale Lösung des 5G-Privatnetzes mit flexibler Architektur. Da sich das O-RAN-Produkt für die 5G-Industrie als überzeugender erweist als in anderen Bereichen, könnten die FlexFi RAN- und LiteNetics RIC-Produkte von LITEON, die die virtualisierte, aggregierte und offene Architektur umfassen, in einem weitaus größeren Spektrum von Szenarien und unterschiedlichen Architekturen eingesetzt werden. Bisher arbeitet LITEON mit Telekommunikations- und Systemintegrationspartnern zusammen, um mehrere 5G-Privatnetzversuche in den Bereichen Medizin, Fabrik und Campus durchzuführen.

Auf dem MWC 2023 wird LITEON verschiedene Szenarien für vertikale 5G-Anwendungen zeigen, indem es innovative 5G-RAN-Lösungen einsetzt, darunter 5G SA mmWave O-RU, Femtozellen für den Heimgebrauch und leichtgewichtige Outdoor-Kleinzellen, um zu zeigen, dass der Fokus auf 5G-Ideen und -Strategien der nächsten Generation liegt. Darüber hinaus werden LITEON und Telecom-Partner gemeinsam die erste 5G SA mmWave-Lösung für den Innenbereich vorstellen. Sie bietet dem Nutzerunternehmen mehr Kontrolle, eine bessere Servicequalität und eine stärkere Signallösung.

LITEON lädt 5G Private Network- und O-RAN-Ökosystempartner herzlich ein, uns während des MWC 2023 in Barcelona in Halle 5 Stand 5I20 zu besuchen. Die 5G-Privatnetzprodukte von LITEON werden zu 100 % in Taiwan entwickelt und produziert. Mit hoher Flexibilität und der Möglichkeit, Hardware und Software zu integrieren, werden die wettbewerbsfähigen 5G- und darüber hinausgehenden Lösungen von LITEON den Kunden helfen, die Herausforderungen privater Netzwerke zu bewältigen.

