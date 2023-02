Daewoong Pharmaceutical Erreichte In 2022 Einen Umsatz In Höhe Von 1,16 Billionen KRW. Fexuclue Führt Mit Dem Höchsten Umsatz

SEOUL, Südkorea, 20. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Daewoong Pharmaceutical (CEO Seng-ho Jeon, Chang-jae Lee) gab seinen Jahresbericht 2022 bekannt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 % auf 1,16 Billionen KRW, während der Geschäftsgewinn um 11,0 % auf 106 Milliarden KRW und der Nettogewinn entsprechend um 123,9 % auf 80,1 Milliarden KRW zunahmen. Auf der Grundlage der konsolidierten Rechnungslegung, wurde ein Umsatz von 1,28 Billionen KRW, ein Geschäftsgewinn von 95,8 Milliarden KRW, sowie ein Nettogewinn von 76,1 Milliarden KRW erzielt.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis eines stabilen Umsatz- und Gewinnwachstums, das durch den Aufschwung des Exports von Nabota, dem Botulinumtoxin von Daewoong Pharmaceutical, sowie der Markteinführung von Fexuclue, einem neuen Medikament gegen die gastroösophageale Refluxkrankheit, das im Juli letzten Jahres auf den Markt kam, ermöglicht wurde.

Im ETC-Sektor stieg der Umsatz um 6,1 % von 7,78 Mrd. KRW aus dem Vorjahr auf 825,5 Mrd. KRW. Fexuclue, das Mitte letzten Jahres auf den Markt kam, konnte sich erfolgreich auf dem Markt etablieren, indem es in den großen Allgemeinkrankenhäusern des Landes landete und in nur vier Monaten einen kumulierten Umsatz von 10 Mrd. KRW erzielte, während Ursa, das Ergänzungsmittel zur Verbesserung der Leberfunktion, ebenfalls einen schnellen Erfolg erzielte. Es ist davon auszugehen, dass das Wachstum im ETC-Sektor stark ansteigen wird, da die Verschreibung von Fexuclue für Gastritis in der ersten Hälfte dieses Jahres in vollem Gange ist und da Envlo, ein Medikament zur Behandlung von Diabetes Typ Ⅱ und dem 36 neuen Medikament in Korea, auf den Markt kommt.

Nabota, ein Botulinumtoxin, wurde für 142 Mrd. KRW verkauft, sowie ein Anstieg um 78,5 % gegenüber 79,6 Mrd. KRW im Vorjahr, wobei der Umsatz in Übersee mit 123,3 % mehr als doppelt so hoch war. Auf dem US-Markt, dem weltweit größten Markt für Botulinumtoxin, stieg der Jahresumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 49 %. Auf den größten kontinentalen Märkten, wie Thailand und Brasilien, hat sich das Produkt als die am schnellsten wachsende Toxinmarke positioniert. Daewoong Pharmaceutical rechnet damit, noch in diesem Jahr eine Genehmigung für den Markteintritt in China zu erhalten. Es plant, den weltweiten Marktanteil von Nabota durch die Einführung in Ländern mit nachgewiesener hoher Marktfähigkeit wie Australien, Deutschland und Österreich zu erhöhen.