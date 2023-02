MOSKAU (dpa-AFX) - Die russische Wirtschaft ist im Kriegsjahr 2022 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 2,1 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Montag auf der Basis vorläufiger Daten bekannt gab. Der Rückgang war weniger deutlich als noch zuletzt von Ökonomen erwartet. Die Zahlen für das vierte Quartal werden an diesem Mittwoch veröffentlicht. Im Jahr 2021 war die russische Wirtschaft noch um 5,6 Prozent gewachsen.

Die wirtschaftliche Entwicklung wurde durch den am 24. Februar begonnenen Krieg gegen die Ukraine geprägt. Vor allem westliche Staaten hatten deshalb umfangreiche Sanktionen beschlossen. Am stärksten geschrumpft sind laut dem Statistikamt der Groß- und Einzelhandel, das Verarbeitende Gewerbe und das Transportwesen. Gewachsen sind angesichts hoher Kriegskosten die Staatsausgaben. Auch Branchen wie der Bergbau, die Landwirtschaft und das Baugewerbe sind gewachsen.

"Das ist ein gutes Ergebnis", sagte Dmitry Polevoy, Ökonom bei der Locko Bank in Moskau. "Aber das gehört alles der Vergangenheit an. Was zählt, ist aber die Zukunft, und hier gibt es noch wenig Gründe für einen Aufschwung." Die Bank erwarte in ihrem Basisszenario für das Jahr 2023 seinen Rückgag des BIPs von ein bis zwei Prozent, so Polevoy./jsl/he