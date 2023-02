Wunderwaffe Werbeanzeige? - 5 Gründe, warum Apotheken ihr Marketing für die Gewinnung neuer Mitarbeiter neu denken müssen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lampertheim (ots) - Nicolas Klose und Mara Maier sind die Gründer der KloseConsulting GmbH, einer digitalen Unternehmensberatung für Apotheken undGesundheitseinrichtungen. Mit ihrem Team haben die beiden Gründer bereitszahlreichen Apotheken und Unternehmen im Pharmabereich dabei geholfen, online imBlickfeld der Zielgruppe zu landen. Im Folgenden verraten Nicolas Klose und MaraMaier, warum dies nur mit authentischem Online-Marketing funktionieren kann.Während die Hochphasen der Corona-Pandemie für einen großen Bedarf anMedikamenten und Desinfektionsmittel und damit hohe Umsätze sorgte, sehen sichApotheken nun mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Das neue Gesetz zurStabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung ist eine davon. Um dieAusgaben zu begrenzen, wird daher unter anderem die erhebliche Kostendynamik imArzneimittelbereich gesenkt. So werden 2023 beispielsweise derArzneimittel-Herstellerabschlag erhöht und das Preismoratorium für Arzneimittelbis Ende 2026 verlängert. Auch wird das Verfahren, um den Nutzen neuerArzneimittel zu bewerten, weiterentwickelt. Die Folge: Der Gewinn der Apothekenverringert sich - und das bei gleichzeitig steigenden Löhnen und anderen Kosten."Apotheken verdienen also in diesem Jahr für denselben oder sogar mehr Aufwand,weniger als zuvor - das ist natürlich frustrierend", erklären Nicolas Klose undMara Maier, die sich mit der Klose Consulting GmbH mit genau diesem Problembefassen.Hinzu kommt, dass Apotheken hinsichtlich der Mitarbeitergewinnung oft noch ineinem veralteten Gedankenmuster feststecken. Selbst wenn sie onlineStellenanzeigen schalten, geschieht dies meist äußerst halbherzig und fast immerin Eigenregie. Als Recruiting-Experten und Gründer der Klose Consulting GmbHglauben Nicolas Klose und Mara Maier jedoch an das Potenzial desOnline-Marketings. So sei es Apotheken mit den richtigen Maßnahmen und einerzielgerichteten Strategie möglich, online effektiv auf sich aufmerksam zu machenund sich von der Konkurrenz abzuheben. Was genau es damit auf sich hat und wases dabei zu beachten gilt, haben die beiden Experten im Folgenden verraten.1. Neue Herangehensweisen im Marketing"Werbeanzeigen können extrem effektiv wirken - sind aber nicht das Wundermittel,für das manche Apotheker es halten", stellt Nicolas Klose klar. So reicht esnicht aus, eine einzelne Anzeige zu schalten und sich davon enorme Erfolge zuerhoffen. Stattdessen muss für dauerhaften Content gesorgt werden. Dabei ist es