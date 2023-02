DAX kaum verändert

Die US-Börsen blieben am heutigen Montag wegen eines Feiertags geschlossen. Am morgigen Dienstag sollte daher mit dem Handel in den USA wieder mehr Dynamik in den Markt kommen. Kurzfristig hat sich an der Lage nichts geändert. Unverändert steht der 10er-EMA als kurzfristiger Signalgeber im Fokus. Solange der DAX weitgehend über dem 10er-EMA notiert, ist mit eher weiter steigenden Kursen bis zum Widerstand bei 15.650 Punkten und zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 15.700 Punkten zu rechnen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer