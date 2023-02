BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Kosten des Ukraine-Kriegs:

"Das westliche Engagement bis zum letzten Ukrainer hat dramatische Folgen - für die arbeitenden Klassen in der EU. Gegen sie wird im Schatten des heißen Krieges, der laut Stoltenberg noch viele Jahre dauern soll, der Klassenkrieg verschärft. Die Folgen sind für viele längst Horrorrealität und nicht nur Szenario. Die herrschende Klasse hat zu einem der wuchtigsten Schläge gegen die beherrschte ausgeholt - und hat Erfolg. Wenn jetzt die Auguren weitere Verluste nicht nur in diesem Jahr, sondern auf unabsehbare Zeit vorhersagen, dann zeichnet sich der soziale Inhalt der "Zeitenwende" ab: Das Kapital nutzt die Gelegenheit zur substantiellen Schwächung nicht nur der Arbeiterklasse. Die längst politischen, also die gesamte Gesellschaft betreffenden Streiks in Großbritannien und Frankreich zeigen, dass das nicht kampflos hingenommen werden muss."/kkü/DP/ngu