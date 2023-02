BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Enteignungen:

"Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. Enteignen" hat ein Konzept erarbeitet, das vor allem auf die aktive Mitwirkung der Mieterinnen und Mieter bei der Selbstverwaltung setzt. In der Anstalt öffentlichen Rechts "Gemeingut Wohnen" sollen sich die Mieter an der Basis in Siedlungsräten organisieren, diese wiederum in Gebietsräten, die Delegierte in einen Gesamtrat aller Mieterinnen entsenden, der wiederum aus seiner Mitte Vertreter zum Verwaltungsrat delegiert. Demokratische Selbstbestimmung und diskriminierungsfreie Wohnungsvergabe bei dauerhaft bezahlbarem Wohnraum sollen auf diese Weise garantiert werden. Ein idealistischer Ansatz, der eine wichtige Erfahrung ignoriert: Die meisten Menschen wollen in ihren Wohnungen einfach nur wohnen. Das Konzept geht an der Realität vorbei."/kkü/DP/he