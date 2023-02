MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Biden/Ukraine:

"Für die vom Krieg zerschundenen Menschen in der Ukraine und für ganz Europa war dieser Montag ein Tag der Freude und der Hoffnung: Die USA bleiben an der Seite der europäischen Demokratien, bis die von Putin entfesselte Kriegsfurie vertrieben ist. Das ist das geschichtliche Versprechen, das US-Präsident Joe Biden ein Jahr nach Russlands Überfall auf die Ukraine mit seinem ersten Besuch in Kiew gab. 60 Jahre nach John F. Kennedys umjubeltem Besuch im von Sowjetrussland bedrängten Berlin und seinem berühmt gewordenen "Ich bin ein Berliner" verknüpft Amerika erneut sein Schicksal mit dem der Europäer. Biden hätte seinen Termin nicht besser wählen können. Vier Tage vor dem niederschmetternden Jahrestag des Kriegsausbruchs und einen Tag vor der - vom Kreml mit viel Tamtam angekündigten - Rede Putins lautet seine Botschaft an die Völker: Wir lassen uns nicht entmutigen, ganz egal, welche neue Lügen und schamlosen Drohungen der Kriegsverbrecher ausstoßen mag."/kkü/DP/ngu