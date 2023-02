STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Bidens Besuch in Kiew:

"Der US-Präsident hat in Kiew klargestellt: Die Wahrung der territorialen Integrität der Ukraine ist die ultimative Bedingung für jede Form von Frieden. Für die Ukraine und ihren Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind das herausragend gute Nachrichten. Der Besuch Bidens mit seiner klaren Botschaft wird den Menschen im Land und vor allem den Soldaten an der Front neuen Auftrieb geben. Umgekehrt können auch Wladimir Putin und die russische Armeeführung das Signal nicht ignorieren. Der Kremlchef hat immer wieder seine Überzeugung zu Protokoll gegeben, dass er den längeren Atem haben werde. Dass er den Westen für schwach hält. Für unfähig, einen langen Kampf durchzustehen. Biden demonstriert mit seinem Besuch nun das Gegenteil. Zumindest zeigt er seinen festen Willen. Das dürfte in Moskau nicht ohne Wirkung bleiben, wie die heftigen Reaktionen von Hardlinern belegen."