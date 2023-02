Spätestens seit ChatGPT sollte auch dem Letzten klar sein, wie schnell und wie radikal künstliche Intelligenz (KI) unser Leben und unsere Gewohnheiten verändert. Der Wandel ist unaufhaltsam und wird sich zweifelsohne weiter beschleunigen. Tatsächlich nutzen wir KI bereits tagtäglich - meist ohne es zu merken: bei der Auswahl der Nachrichten, die wir sehen (was die Plattformen für uns übernehmen) oder beim Navigieren im Auto. Es wird nicht mehr lange dauern, bis KI auch die medizinische Diagnostik revolutioniert. Genau darum geht es dem börsennotierten Startup Predictmedix (CSE: PMED, OTC: PMEDF, FRA: 3QP), das von dem indisch-kanadischen Wissenschaftler Dr. Rahul Kushwah geleitet wird.

Das drei Jahre alte Unternehmen mit Sitz in Toronto hat eine mehrfach patentierte Plattform entwickelt, die mit Hilfe multispektraler optischer Methoden Vitalparameter wie Körpertemperatur, Puls, Blutdruck, Müdigkeit und sogar Drogen- und Alkoholkonsum in Sekundenschnelle erkennt - und das alles ohne Berührung. Die von Predictmedix entwickelte KI-Technologie ermöglicht eine Messgenauigkeit von bis zu 99,7 Prozent. Fieberthermometer ade! Die während der Covid-Pandemie verwendeten Handthermometer waren primitive Geräte mit Messfehlern von bis zu 50 Prozent im Vergleich zur Technologie von Predictmedix. Mit der PredictMedix-Technologie hat man in Sekundenschnelle Zugang zu den Vitalparametern einer Person, wie z. B. Herzfrequenz, Atemfrequenz und Temperatur, und das mit hoher Genauigkeit.

Man kann sich vorstellen, dass solche optischen Methoden eines Tages zum Standard in Krankenhäusern oder Arztpraxen gehören werden. So wie es heute selbstverständlich ist, dass zur Blutdruckmessung eine Manschette angelegt wird, werden in Zukunft eine Vielzahl von Messdaten einfach per Kamera aufgenommen und sofort mittels eines Algorithmus ausgewertet. Wer die Zeitnot von Ärzten, die für immer mehr Patienten zuständig sind, erlebt hat, weiß, dass Ärzte solche Hilfsmittel gerne nutzen werden - nicht als Ersatz für ihre Diagnose, sondern als Hilfsmittel.

Das oben beschriebene Szenario mag noch ein paar Jahre entfernt sein. Aber PredictMedix beginnt bereits mit seinen ersten Anwendungen: Zum Start seiner Plattform konzentriert sich das Unternehmen auf “Screening als Dienstleistung” und platziert seine “Safe Entry Station” an Eingangspunkten für sicherheitsrelevante Branchen wie Bergbau, Fertigung, Lagerhaltung, Bauwesen und Krankenhäuser. Während die Plattform für Covid zu spät kommt, besteht die Möglichkeit, nach Symptomen von Infektionskrankheiten zu suchen. Aber auch ohne diese Möglichkeit wächst der Markt für Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Umsätze in diesem Sektor werden für 2022 auf 14,2 Milliarden Dollar geschätzt. Experten gehen davon aus, dass sich der Umsatz in den nächsten zehn Jahren auf 39 Milliarden Dollar verdreifachen wird.

Die Safe Entry Stations von PredictMedix nutzen multispektrale Kameras, um physiologische Datenmuster zu analysieren und Anzeichen von Müdigkeit, Beeinträchtigung durch Cannabis oder Alkohol, Infektionskrankheiten und kritische physiologische Parameter zu erkennen. Die Daten bleiben vor Ort und werden nicht personalisiert. So gewährleistet die Plattform den Schutz der Privatsphäre.

Offene Plattform - neue Diagnosetools funktionieren wie Apps auf einem Smartphone

Die PredictMedix-Plattform ist jederzeit offen für weitere Diagnosealgorithmen. Neue Funktionen können im Prinzip genauso einfach installiert werden wie Apps auf einem Smartphone. Die künstliche Intelligenz könnte zum Beispiel darauf trainiert werden, erste Anzeichen von Demenz oder Parkinson zu erkennen, aber auch für Bluthochdruck oder Diabetes. Das Alleinstellungsmerkmal von PredictMedix ist nicht nur die patentierte Software, sondern auch der Zugang zur klinischen Validierung.

Erst vor wenigen Tagen gab das Unternehmen den erfolgreichen Anschluss einer Studie mit 400 Patienten bei MGM Healthcare (eine der größten Gruppen medizinischer Universitäten in Indien) bekannt. Mit der Studie sollte die Effizienz der Technologie ermittelt werden. Das Urteil der indischen Ärzte ist eindeutig: “Safe Entry ist ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, um Patienten nicht-invasiv auf verschiedene Krankheiten zu untersuchen, indem die Vitalparameter überprüft werden. Wir fanden, dass Safe Entry bei der Messung der Vitalparameter wie Temperatur, Herzfrequenz und Atemfrequenz sehr genau ist. Unsere Gesamtbeurteilung von Safe Entry war sehr positiv, da es während des Höhepunkts des Covid-Ausbruchs in unserem Krankenhaus in mehreren Bereichen eingesetzt wurde. Safe Entry wurde bei MGM über 18 Monate lang eingesetzt, wobei die KI-Algorithmen und -Modelle mehrfach aktualisiert wurden.”

Wiederkehrende Einnahmen durch Software-as-a-Service

Safe Entry hat nun ein reifes Stadium für die Kommerzialisierung erreicht. Die ersten Aufträge werden in Kürze erwartet. Dabei bietet Screening as a Service die Chance auf wiederkehrende Einnahmen mit hohen Gewinnspannen und mehrjährigen Verträgen. Die Technologie hinter Safe Entry ist sicher und bewährt (sie ist CE- und ISO-zertifiziert). Safe Entry gibt Organisationen auf der ganzen Welt das Vertrauen und die Effektivität, die sie brauchen, durch zahllose Einsätze und Veranstaltungen mit glänzenden Kritiken und erfolgreichen Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.

Vor einigen Tagen schloss Predictmedix eine Privatplatzierung im Wert von 612.000 CAD ab und emittierte 12,25 Millionen Aktien zu 0,05 CAD. Derzeit wird die Aktie zu 0,10 CAD gehandelt, was einem Marktwert von knapp 12 Millionen CAD entspricht. Der Kursverlauf zeigt, dass Predictmedix bereits zu Beginn der Corona-Pandemie zu mehr als einem Dollar gehandelt wurde. Damals war die Technologie jedoch noch nicht ausgereift und das Unternehmen hat die pandemiebedingte Nachfrage nach sicheren Zugangslösungen leider verpasst. Die Technologie von Predictmedix geht weit über den vorübergehenden Ausnahmezustand während einer Pandemie hinaus. Die Plattform ist ein Stück Zukunft der medizinischen Diagnostik.

Schlussfolgerung: Predictmedix ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI-gestützten Diagnostik. Die Safe Entry Stations von Predictmedix sind erst der Anfang. Das Unternehmen arbeitet bereits an mobilen Ausführungen, bei denen die Daten zum Beispiel auf einem I-Pad ausgelesen werden können. In jedem Fall ist die Plattform in alle Richtungen erweiterbar, und die Messdaten sind aufgrund ihrer klinischen Validierung besonders wertvoll. Das Potenzial der Technologie lässt sich erahnen, wenn man sich für einen Moment in die Perspektive eines Herstellers von herkömmlichen medizinischen Messgeräten versetzt. Denken Sie an Thermometer, Blutdruckmessgeräte usw. Es besteht kein Zweifel, dass durch die Kombination von KI mit optischen Messverfahren viele Geräte in Zukunft ersetzt oder ergänzt werden können. Die Logik ist die gleiche wie seinerzeit beim I-Phone, das gleichzeitig Telefon, Musikplayer und Kamera war, aber erst durch das Ökosystem der Apps (in diesem Fall KI) so richtig durchstartete. Wir glauben, dass die Technologie von Predictmedix eine große Zukunft haben könnte. Deshalb wollen wir die weitere Entwicklung des Unternehmens von nun an im Auge behalten. Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

