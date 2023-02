FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den impuls- und trendlosen Wochenauftakt dürfte auch der zweite Handelstag der Woche von Stagnation geprägt sein. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag quasi unverändert geschlossen hatte, indizierte der Broker IG den Index am Dienstagmorgen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel unverändert zum Vortagesschluss mit 15 478 Zählern.

Angesichts der am Montag wegen eines Feiertags geschlossenen US-Börsen hatte sich auch an den europäischen Aktienmärkten nicht viel getan. So könnte es auch am Dienstag noch bis zur Startglocke an der Wall Street dauern, bis wieder stärkere Bewegung in die Kurse kommt.

Impulse dürften in erster Linie vom US-Anleihemarkt ausgehen, wo die Renditen in den vergangenen Wochen stark gestiegen waren in der Erwartung weiter anziehender Leitzinsen der US-Notenbank Fed. Der Anstieg der Kapitalmarktzinsen hatte an den US-Börsen die Aktienkurse in Schach gehalten./bek/jha/

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 15.469PKT gehandelt.