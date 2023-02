Der DAX startete in die neue Woche noch mit deutlichem Schwung und hatten zwei Kurslücken im Auge. Zunächst schloss er in den Bereich vom Donnerstag auf, um danach gleich das neue GAP vom Morgen zu schliessen. Ein Rutsch in den Handelsbereich vom Freitag hatten dann jedoch wieder Kaufinteresse zur Folge. Über dieses Verhalten sprachen wir gestern ausführlich (Rückblick):

20230219 DAX XETRA Wochenverlauf

Am Nachmittag fehlten dann die wichtigen Wall Street Marktteilnehmer:innen und das Momentum kam nahezu völlig zum Erliegen. Es gab per Saldo nur eine geringe Veränderung, die hier mit dem doppelten GAP-close dargestellt ist:

20230221 DAX XETRA Wochenstart

Rund 100 Punkte Bandbreite brachte der DAX dennoch hervor und diese kleine Abweichung zum Freitagsschluss am Ende, die auf dem Schaubild der Börse Frankfurt zu sehen ist:

2023-02-20 DAX Boerse-Frankfurt

Starten wir damit auch in den Dienstag nahezu unverändert?

Ideen zum DAX-Start am Dienstag

Die Vorbörse zeigt ein ähnliches Bild, wie schon gestern am Abend. Ohne Wall Street bleiben Impulse aus - Apropos: Das Trading an der Wall Street war auch gestern wieder möglich, da die Futures gehandelt wurden. Dies machte ich auch zum Thema beim gestrigen Termin. Heute wird dann wieder mit mehr Vola "richtig" gehandelt.

202302_AndreasBernstein_Wallstreet Livetrading_5 Sessions

Die Vorbörse im DAX ist damit nahezu eingeschlafen:

20230221 DAX Vorboerse

Daraus lässt sich ableiten, dass wir ab der 15.500 erneut den Widerstandsbereich markieren und zudem eine Abwärtstrendlinie aus der Vorwoche beibehalten:

20230221 DAX Vorboerse Dreieck

Das übergeordnete Bild kopiere ich von der Wochenanalyse 19.02.2023 hier ein, denn es hat sich nicht geändert:

20230219 DAX XETRA mittelfristig

Dafür stehen heute eine Menge Termine auf der Agenda

Termine zum Dienstag 21.02.2023

Seit gestern Abend gibt es auch wieder Quartalszahlen an der Wall Street. Hier sind dann für die ganze Woche u.a. eine Nvidia spannend, eine Alibaba, Baidu oder auch Walmart. Ich habe alle relevanten Unternehmen für die ganze Woche bereits heute mit aufgelistet:

20230219 Earnings Week

Terminlich ist heute der Kalender prall gefüllt.

Die Daten des S&P Global Einkaufsmanagerindex werden zunächst für Deutschland und später für die EU und die USA veröffentlicht.

Zudem steht der ZEW-Index an, den wir um 11.00 Uhr mit den Konjunkturerwartungen aus Deutschland erhalten.

16.00 Uhr gilt der Blick noch den Hausverkäufen in Amerika und im weiteren Verlauf dem Anleihenmarkt.

Alle Termine von heute sind hier verzeichnet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere Inspirationen. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden mit anderen Händlern LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD an:

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff