Arbor Metals ist durch Teslas Interesse an Sigma Lithium ermutigt

Vancouver, Kanada – 20. Februar 2023 / IRW-Press / Arbor Metals Corp. („Arbor“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) betrachtet die spät am Freitag, den 18. Februar 2023 bekannt gewordene Neuigkeit, dass Tesla eine Transaktion mit dem in Kürze produzierenden Lithiumproduzenten Sigma Lithium Corporation prüft, als eine ermutigende Synergie zwischen Endverbrauchern von Lithium für Elektrofahrzeuge und Lithiumproduzenten in der Entwicklungsphase, die direkt auf die Teilnahme an Projekten oder finanzielle Unterstützung für Lithium-Exploration und -Entwicklung erweitert werden könnte.

Selbst in der Vorstufe betrachten Märkte und der Lithiumsektor eine mögliche Transaktion zwischen Tesla und Sigma als positiv. Es wurde vielfach berichtet, dass Tesla und sein CEO Elon Musk während der letzten fünf Jahre anhaltendes Interesse an Abbau und Veredelung von Lithium bekundeten.

Mit der jüngst, am 31. Januar 2023 von General Motors Co. getätigten Investition in Höhe von 650 Millionen US-Dollar in Lithium America Corp. zur Entwicklung des Lithiumprojekts Thacker Pass im Humboldt County, Nevada, unterstützt ein weiterer ähnlicher Endverbraucher, ein Hersteller von Elektrofahrzeugen, einen kurzfristigen Produzenten.

Das Management von Arbor glaubt, dass die aufstrebenden Lithiumbezirke im nördlichen Quebec und Ontario gut zur Lieferung von aus Kanada bezogenen Spodumen-Lithium-Produkten an Hersteller von Elektrofahrzeugen und aufkommende Produzenten neuartiger Batterien positioniert sind. Sowohl Kanada als auch die USA sind bestrebt, einheimische Lithiumquellen zu Deckung des rasant steigenden Bedarfs zu unterstützen.

Das Lithiumprojekt Jarnet des Unternehmens umfasst mehrere Pegmatitgänge, die das Geologenteam des Unternehmens als ähnlich der Pegmatitgänge im Ziel CV-5 identifiziert hat. Das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec beinhaltet 70 kartierte Konzessionen über ein Gebiet von ungefähr 3.759 Hektar. Der Block Jarnet South befindet sich weniger als 2 Kilometer nordwestlich der Pegmatitzone CV-5 von Patriot Battery Metals Inc. (PMET), in der nach einer Reihe bedeutender Entdeckungen derzeit ein aggressives Diamantbohrprogramm stattfindet. PMET berichtete vor kurzem 156,9 Meter mit 2,12 Prozent Li2O (Lithiumoxid), einschließlich 25 Meter mit 5,04 Prozent Li2O (siehe Pressemeldung von PMET vom 19. Januar 2023) aus der Pegmatitzone CV-5 in der Liegenschaft Corvette-FCI.