BRÜSSEL (dpa-AFX) - Das Wachstum des europäischen Automarkts hat sich zum Jahresstart etwas abgeschwächt. Im Januar wurden in der Europäischen Union mit rund 760 000 Autos 11,3 Prozent mehr Neufahrzeuge zugelassen als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. In den drei Monaten zuvor war das Wachstum allerdings stärker ausgefallen.

Der positive Start in das neue Jahr gelang größtenteils auch nur aufgrund der ungewöhnlich schwachen Vergleichsbasis vor einem Jahr. Da wurde wegen des Mangels an Halbleitern das bislang in der Statistik geringste Januar-Volumen gemeldet. Geht der Blick nur auf Deutschland, so ließen die Behörden im Januar 2023 sogar weniger Autos zu als Anfang 2022.