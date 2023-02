Der US-Telekomausrüster Adtran ist im vierten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. In den Monaten Oktober bis Dezember habe der auf die Aktionäre anfallende Gewinn rund 38,9 Millionen US-Dollar betragen, teilte die Adva-Mutter am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen in Huntsville mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Verlust von knapp 4,2 Millionen Dollar ausgewiesen. Im Gesamtjahr 2022 blieb die Adva-Mutter aber in den roten Zahlen - das Minus fiel aber geringer aus als im Vorjahr.

Bereinigt um Sonderposten verdiente Adtran im Quartal 9,9 Millionen US-Dollar nach 7,7 Millionen ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte getrieben von der Übernahme um mehr als das Doppelte auf 358 Millionen Dollar zu. Analysten hatten aber mit mehr gerechnet.